ملتقى فن الطرايق بالفجيرة يمد جسور التواصل بين الأجيال

المصدر: الفجيرة ـ البيان

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ملتقى فن الطرايق الثاني الذي عقد تحت شعار «تواصل الأجيال» في منطقة القريّة بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وسعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وفاخرة بن داغر مديرة الملتقى، وجمهور غفير من المهتمين بالفنون التراثية. واستضاف الملتقى في نسخته الثانية نخبة من الفنانين والباحثين التراثيين، وهم: عيد الفرج، د. عوض علي صالح، د. حمد بن صراي، د. سعيد الحداد، فيصل المريخي، عبدالله الهامور، سعيد الخشري، كما حلت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار ضيف شرف على الملتقى.