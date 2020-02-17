60 درساً وجلسة في «إكس يوغا دبي»

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان «إكس يوغا دبي» بدعم من دبي القابضة يومي الجمعة والسبت 21-22 فبراير إلى شاطئ «كايت بيتش» مع أكثر من 60 درساً وجلسة وورشة عمل مجانية يقودها نخبة من أشهر خبراء وعشاق اليوغا العالميين والمحليين.

وستشهد النسخة الرابعة من المهرجان الأضخم من نوعه في المنطقة جلسة افتتاحية بمشاركة نجمة بوليوود المتألقة إيشا غوبتا ونجم اليوغا العالمي جاكوب مانينغ، اللذين سيترأسان الجلسة الافتتاحية الصباحية للمهرجان التي من المتوقع أن ينضم إليها 2000 شخص من عشاق اليوغا على شاطئ «كايت بيتش» في الساعة 7:45 صباحاً بتاريخ 21 فبراير.