مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 12 مارس المقبل في جدة

المصدر: جدة - البيان

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن افتتاح دورته الأولى 12 مارس المقبل في جدة، بالعرض الأول للفيلم الروائي السعودي «شمس المعارف» للأخوين قُدس. كما يُشارك الفيلم في المسابقة الرئيسية للفوز بجوائز اليُسر.

الفيلم من إخراج فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعوديين الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

تدور الأحداث في عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتماً بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته. ينضم إليه صديقه المقرّب معن (إسماعيل الحسن)، والصديق الذي كان عدواً إبراهيم (أحمد صدّام)، والمدرّس عُرابي (صهيب قُدس)؛ يجمعهم عالم الإنترنت.