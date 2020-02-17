عــودة الكبار تثري الدراما المصرية في رمضان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع اقترابنا من شهر رمضان، بدأت ملامح الخريطة الدرامية بالاتضاح، مع إخراج شركات الإنتاج لأثقالها، ليبدو أننا سنكون أمام موسم درامي عربي «دسم»، يشهد عودة الكبار، ونجوم الصف الأول في الدراما المصرية إلى الشاشة الصغيرة، عبر مسلسلات تنوعت في أحداثها وأفكارها، لتظل «المنافسة على قلب المشاهد» قاسمها المشترك، مع إعلان «الزعيم» عادل إمام، ويسرا، ونبيلة عبيد، ونادية الجندي، وآخرين، عودتهم إلى دراما رمضان، الأمر الذي يسهم في ارتفاع حدة المنافسة. منذ 2012 و«الزعيم» عادل إمام، يحرص على الحضور في قائمة مسلسلات رمضان، ولكن لظروف مختلفة، اعتذر العام الماضي عن الحضور، ليكون مصير مسلسله «فالنتينو» التأجيل إلى رمضان المقبل، تجنباً للدخول في «حالة استعجال قد تفقد الزعيم هيبته أمام الجمهور».

«فالنتينو»

عادل إمام انتهى أخيراً من تصوير مشاهده في «فالنتينو»، الذي كتب نصه أيمن بهجت قمر، ودخل غرف المونتاج في نوفمبر الماضي، ليكون جاهزاً للعرض في رمضان، حيث تسود التوقعات بأن يتمكن «الزعيم» في رمضان المقبل، وعبر هذا العمل الذي تولى رامي إمام إخراجه، من حسم المنافسات لصالحه، كما سبق وأن حدث مع «صاحب السعادة» و«مأمون وشركاؤه» وأيضاً «عوالم خفية» الذي عرض في رمضان ما قبل الماضي.

فورمات

ومع عودة الزعيم إلى المشهد الدرامي، تعود أيضاً رفيقة دربه الفنانة يسرا لتطل على الملأ، في مسلسل «دهب وعيرة» الذي يدور في إطار اجتماعي.

يسرا التي غابت عن موسم رمضان الماضي، لا تزال بانتظار إشارة المخرج سامح عبد العزيز لبدء تصوير مشاهد العمل الذي كتب نصه أحمد عادل، فيما لا تزال الشركة المنتجة تخوض مفاوضات مع عدد من النجوم الذين سيشاركون في العمل، لتفضي حتى الآن إلى التعاقد الرسمي مع حلا شيحة وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وهنادي مهنى، وخالد سرحان، علماً بأن السيناريست أحمد عادل قد أنهى كتابة الجزء الأكبر من حلقات المسلسل، وفق ما أعلنه أخيراً.

ثلة من نجمات العصر الذهبي يجمعهن «نساء من ذهب»، على رأسهن نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، واللواتي حللن أخيراً في العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل تصوير مشاهد العمل الذي كتب نصه أمين جمال، ويتولى إخراجه وائل إحسان، تمهيداً لانتقال فريق العمل لاحقاً إلى القاهرة، لاستكمال التصوير، ليبقى المثير في هذا العمل أنه أخذ عن «فورمات» مسلسل أمريكي سبق لشركة ديزني أن صنعته، وهو ما أثار جدلاً وفتح العيون على نوعية هذا المسلسل الذي ينتمي إلى نوعية «السيت كوم»، وأحداثه تدور في قالب الكوميديا الخفيفة. هذا المسلسل يمثل عودة نبيلة عبيد إلى المشهد بعد غياب 6 سنوات عنه منذ عرض الجزء الثاني من «كيد النسا»، وأيضاً عودة نادية الجندي بعد غياب 4 سنوات.

قصص

«القاهرة كابول»، عنوان العمل الذي يعيد طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ومعهم حنان مطاوع، فيما يبدو أن العمل ومن عنوانه «بوليسي» بامتياز، فحكايته تناقش ظاهرة الإرهاب، عبر سرد لثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية. هذا العمل يبشر بعودة طارق لطفي إلى المشهد الذي خرج منه بعد تقديمه «شهادة ميلاد» في 2016.

وعبر موقع «إنستغرام»، أزاحت الفنانة ياسمين عبد العزيز الستار عن أحدث أعمالها لرمضان المقبل، والذي أشارت إلى أنه يحمل عنوان «ونحب تاني ليه»، حيث يتولى مصطفى فكري دفة إخراجه.

إعلان ياسمين عن العمل الذي يعيدها مجدداً إلى المشهد بعد غيابها عنه في رمضان الماضي كان من خلال صورة تجمع شريف منير وإسلام جمال وكريم فهمي وسوسن بدر وآخرين، خلال تدشينهم مواقع تصوير العمل.