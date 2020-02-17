7+7 في «العويس الثقافية» الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس معرضاً فنياً متميزاً يحمل عنواناً موحياً «7 + 7» في إشارة لسبعة فنانين من الإمارات يقابلهم سبعة فنانين من العراق تتلاقى رؤاهم وأحلامهم في وطن الخير والسلام.

يقام المعرض في الساعة السابعة من مساء بعد غد الأربعاء في قاعة المعارض الكبرى بمبنى المؤسسة، ويشارك فيه عبد القادر الريس ونجاة مكي وفاطمة لوتاه وسلمى المري ومنى الخاجة وعبد الرحيم سالم وخلود الجابري من الإمارات، ويقابلهم عاصم الأمير ومحمد فهمي ومعتصم الكبيسي وناطق الألوسي ومكي عمران وفراس البصري وفرح يوسف من العراق. حيث تختلف الطرق والأساليب في معرض «7 + 7»، ولكن جميعها تصب في مجرى واحد، وتمتزج التطلعات وتتداخل الأخيلة مُشكلة تناغماً لونياً يعكس وهج الغد، وتتجاور المدارس الفنية والفلسفية في تنوع بصري يدل على عمق هذا المعرض الذي ينقل الزائر إلى عالم غني من الثقافات البصرية لكل منها مذاق ولكل منها صدى يشبه عالم الأحلام.