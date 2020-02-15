فايز السعيد يحتضن 30 نجماً عربياً في أوبريت "صناع الأمل"

المصدر: البيان الإلكتروني

امتثالاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله"، احتضنت استديوهات ساوند أند ميديا برودكشن للمطرب والملحن فايز السعيد، تسجيل أحداث الملحمة الغنائية، التي يشارك فيها 30 نجما عربيا، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا، والعديد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية من مختلف الفئات في أوبريت "صناع الأمل" من ألحان وإشراف ريد وان.

ويحمل الأوبريت، الذي يأتي متزامناً مع حفل الدورة الثالثة من "صناع الأمل"، الذي سيقام بتاريخ 20 فبراير 2020 في قاعة كواكولا آرينا في دبي، لتشكل هذه المبادرة رسالة أمل وتفاؤل من دولة الإمارات بقدراتنا جميعاً على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا العربية.

وكانت استديوهات الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد قد شهدت توافد النجوم العرب للمشاركة بهذا العمل الانساني، الذي سوف يسهم في صناعة أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، علما بأن كافة النجوم بهذا الأوبريت يشاركون بدون أي مقابل.

وتعتبر مبادرة "صناع الأمل" المبادرة الأكبر من نوعها في العالم والعالم العربي، إذ تهدف المبادرة لتكريم أصحاب العطاء فى الوطن العربى، من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبني دعم مشروع إنساني ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني، من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنسانية.