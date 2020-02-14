مدير عام شرطة أبوظبي: الإذاعات شريك في تعزيز الوعي الوقائي الأمني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أشاد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بالشراكة المجتمعية المثمرة مع الإذاعات المحلية لتعزيز الوعي الوقائي الأمني في المجتمع، مؤكداً دورها المؤثر والكبير في تحقيق أهداف وتطلعات شرطة أبوظبي.

ووجه مدير عام شرطة أبوظبي التحية والتقدير للإذاعات المحلية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير من كل عام، مؤكداً أن دور الإذاعات مازال مؤثراً رغم ظهور العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فمازال الإعلام المسموع يتمتع بجمهور عريض وتأثير واسع نظراً لسهولة الوصول إلى المستمعين في أي مكان على مدار الساعة، مشيداً بالدور البارز للمحطات الإذاعية بالدولة في إيصال رسائل التوعية لجمهور شرطة أبوظبي، وخصوصاً خلال الظروف الطارئة التي تستدعي سرعة تنبيه الجمهور.

وأكد أن شرطة أبوظبي تحرص على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الإعلامية، وتكثيف التعاون معها لتعزيز التوعية المجتمعية وإيصال رسائل هادفة للجمهور من خلال بث فقرات إذاعية يومية تركز على التوعية الأمنية والمجتمعية والإرشادية في مختلف القضايا الاجتماعية مثل مخاطر المخدرات وأضرارها وضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، والتوعية بمخاطر بعض الظواهر والسلوكيات السلبية.