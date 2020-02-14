«إرثي» يكشف عن مجموعة «التلّي التجريبية» في باريس

المصدر: باريس - البيان

كشف مجلس إرثي للحرف المعاصرة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن مجموعة «التلي التجريبية» لعام 2020-2021 خلال مشاركته في فعاليات معرض الأقمشة ومنتجات الأزياء العالمي «بريميير فيجين» الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

وتضم المجموعة التي نفذتها حرفيات من برنامج «بدوة» للتنمية الاجتماعية التابع للمجلس، تشكيلة من 34 تصميماً مبتكراً استخدمت في صناعتها مواد جديدة تعكس براعة الحرفيات في إضافة تقنيات مميزة لحرفة التلي الإماراتية، تحاكي روح العصر مع الحفاظ على إرث الماضي، باستخدام مزيج من الألوان المتناغمة والمواد عالية الجودة.

وحول المعرض، قالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء: «تأتي مشاركة إرثي في معرض بريميير فيجين، ضمن فعاليات (ميزون ديكسيبسيون) الحصري والمتخصص بالحرف التقليدية العالمية، وذلك في إطار رسالة المجلس الساعية إلى عرض الحرف الإماراتية التراثية في الأسواق العالمية وتسليط الضوء على المهارات والمواهب الفريدة التي تتمتع بها حرفيات المجلس، وتمثل المشاركة خطوة مهمةً لتمكين حرفيات برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع للمجلس، وتعزيز فرص حضور منتجاتهن في كبرى الأسواق العالمية».

وأضافت: «تماشياً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء، والمؤسِسة والرئيسة الفخري لمجلس إرثي للحرف المعاصرة، يسعى إرثي عبر هذه المشاركات إلى إتاحة الفرصة أمام الحرفيات لتطوير مهاراتهن من خلال إحياء تراث الدولة الغني والحفاظ على الحرف التقليدية الأصيلة»