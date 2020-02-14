مواهب «الجليلة لثقافة الطفل» تحتفل بيوم الإذاعة العالمي في «بيرل إف إم»

المصدر: (دبي - البيان)

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، احتفى أطفال مركز الجليلة لثقافة الطفل بالإذاعة كواحدة من أعرق الوسائل الإعلامية على الهواء مباشرة، حيث استعانت «بيرل» أول إذاعة موجهة للطفل في المنطقة، وتبث من المركز على الموجة 102 إف إم، بمذيعين من الأطفال لتقديم برنامجين (صباحي ومسائي) مباشرة على الهواء، وقد فوجئ مذيعا البرنامجين عند وصولهما بوجود أطفال قد حلوا مكانيهما لينعما بإجازة بمناسبة يوم الإذاعة العالمي، فيما أدار الأطفال العمل بشكل احترافي، لاسيما أنهم جميعاً من فريق مذيعي برنامج «كيدز كلوب» الذي تعمل الإذاعة على تقديمه منذ أربعة مواسم.