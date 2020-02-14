نهيان بن مبارك يتسلم وثيقة الجبل الثقافية في التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، «وثيقة الجبل الثقافية في التسامح» من جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات.

جاء ذلك خلال استقباله في قصره بأبوظبي، أمس، خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وسعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال توقيعه على وثيقة الجبل الثقافية في التسامح، بدور جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في تنظيم النشاطات الثقافية والمجتمعية التي تستهدف كافة فئات المجتمع خصوصاً الشباب، كما ثمّن دور مركز الفجيرة للمغامرات في نشر وتشجيع رياضة المغامرات الجبلية والبحرية داخل الدولة.

بدوره استعرض خالد الظنحاني، أبرز إنجازات الجمعية من مشاريع ومبادرات في الجانب الأدبي والثقافي والاجتماعي والرياضي، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها للعام الجاري، مشيراً إلى الدعم الكبير من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لمشاريع الجمعية. يذكر أن «وثيقة الجبل الثقافية في التسامح» أطلقت ضمن الدورة الثانية لمهرجان الجبل الثقافي، الذي نظمته، أخيراً، جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات.