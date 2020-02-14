«الشارقة للمتاحف» تنافس على «الأوسكار»

المصدر: (دبي - البيان)

ترشحت هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة ببرنامج «أكاديمية سوا» لجائزة «الوجهات الثقافية الرائدة» ضمن منافسات «الأوسكار للمتاحف» إلى جانب 50 جهة ثقافية من 26 دولة من أنحاء العالم.

ويشارك في حفل الجوائز يوم 4 من مارس المقبل في العاصمة الألمانية برلين إلى جانب دولة الإمارات، ممثلة بهيئة الشارقة للمتاحف، كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وغيرها.

وتتنافس الهيئة إلى جانب معرض «سيسترز إن ليبرتي» الخاص بمتحف جزيرة إليس الوطني للهجرة في مدينة نيويورك الأمريكية، ومعرض أوتوا للفنون في كندا، على أن تحظى الجهة الفائزة بلقب «أفضل تعاون ثقافي» لعام 2020، خلال حفل الجوائز، الذي سبق للندن تنظيمه لخمس سنوات متتالية.