الشارقة للفنون تطلق دورات لتعلّم الموسيقى

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها التعليمي 2020، مجموعة من الدورات التدريبية الموسيقية بالشراكة مع «ياماها وتومسون».



تهدف الدورات التي تنطلق في 14 فبراير الجاري، إلى استقطاب محبي الموسيقى من 8 سنوات فما فوق، الراغبين في تعلم العزف على آلات: جيتار البيز، الكمان، البيانو، العود، الآلات الإيقاعية الشرقية، وتقنيات الغناء الشرقي.



صُممت الدورات التي يشرف عليها مدربون متخصصون، لتلائم المتحدثين باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتضمن البرنامج جلسات جماعية ودروساً فردية تدوم من 45 دقيقة إلى ساعة. وستعقد الجلسات في بيت عبيد الشامسي ومعهد الشارقة للفنون من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعياً، وفقاً للآلة المختارة.



ويعد هذا البرنامج أحدث الإضافات التي يقدمها البرنامج التعليمي التابع لمؤسسة الشارقة للفنون، والذي يستهدف كافة المراحل التعليمية والشرائح الاجتماعية من الكبار والصغار وذوي الإعاقة.