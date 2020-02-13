الأرشيف الوطني يصدر عدداً جديداً من مجلة «ليوا» العلمية المحكمة

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر الأرشيف الوطني العدد 22 من مجلة ليوا العلمية المحكمة التي تختص بتاريخ وتراث وآثار الإمارات ومنطقة الخليج، وتصدر مرتين سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية.

ويجوب العدد الجديد دولة الإمارات ومنطقة الخليج؛ ليحمل لقرائه 4 بحوث باللغة العربية؛ فيقدم قراءة تاريخية تحليلية عن «دبي وحاكمها المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم (1912-1958)، في كتاب «الجولات الأولى في إمارات الخليج العربية العشرة»، ويسلط الضوء على «تحقيق خلاف المؤرخين العمانيين حول تاريخ قيام دولة آل بوسعيد»، ويتوقف مع العلّامة عبد الله بن محمد بن حسن السركال، العالم، والرحالة، والتاجر الإماراتي، من القرن التاسع عشر الميلادي، ويتناول العدد أيضاً: المفهوم التقليدي للحدود لدى الدواسر في البحرين (1845-1928م).

ويقدم العدد للقراء باللغة الإنجليزية الأبحاث التالية: «إحياء التراث الثقافي الإماراتي.. الشعر الوطني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» كتبه الدكتور صديق جوهر، و«المرأة السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. من وجهة نظر إيطالية» كتبته إيلينا ميستري، و«التنقيب عن الماء في الساحل المتصالح.. جهود بريطانيا في البحث عن الماء في الإمارات السبع» كتبه نيكلس هيللر.