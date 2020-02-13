سوينكا يحاضر في جامعة نيويورك أبوظبي الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي الكاتب النيجيري الحائز جائزة نوبل، وولي سوينكا، ضمن سلسلة فعاليات شهر فبراير، وذلك لإلقاء أول محاضرة له في معهد جامعة نيويورك أبوظبي يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري.

وتقام الندوة التي تحمل عنوان «حوار مع وولي سوينكا»، بإشراف الأستاذة المشاركة في جامعة نيويورك أبوظبي تيشاني دوشي، حيث ستناقش رؤية الكاتب للأدب والتقاليد، ومواطن الإبداع والقوة في كتاباته، إضافة إلى حيويته وطريقة سير العملية الفنية، وسيتناول سوينكا موضوعاً يحمل عنوان «عصر النهضة في المرة القادمة.. أفريقيا عند مفترق طرق»، لاستكشاف المواضيع المتعلقة بالأثر الذي أحدثه العالم في أفريقيا وأثر أفريقيا في العالم.

وتأتي مشاركة سوينكا بصفته أستاذاً زائراً في جامعة نيويورك أبوظبي في ربيع عام 2020، استجابة لدعوة مشتركة من برامج الدراسات الأفريقية، والسينما والإعلام الجديد، والتاريخ، والأدب والكتابة الإبداعية، والمسرح، وبدعم من الأقسام الأخرى في الجامعة. وإضافة إلى حديثه في المعهد، سيشارك سوينكا في سلسلة من الفعاليات المجتمعية ضمن الحرم الجامعي، بما في ذلك المحاضرات الخاصة بطلاب الدراسات العليا.

ووُلد الكاتب والشاعر والناشط السياسي سوينكا في نيجيريا عام 1934، وحاز درجة الأستاذية في جامعات العديد من البلدان، وتشمل أعماله الدراما والشعر والروايات والموسيقى والأفلام والمذكرات. ويعد من أعظم كتاب أفريقيا المعاصرين.