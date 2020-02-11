المرموم "فيلم في الصحراء".. الحدث الأول من نوعه

المصدر: البيان الإلكتروني

في مبادرة جديدة لترجمة محاور رؤية دبي الثقافية الجديدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، الهادفة إلى تفعيل حراك ثقافي شامل على مستوى دبي؛ تطلق هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بقيادة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، النسخة الأولى من المرموم "فيلم في الصحراء" تحت مظلة موسم دبي الفني في نسخته السابعة هذا العام، وذلك بهدف دعم قطاع الأفلام الناشئة في دبي، وتعزيز مكانة صحراء المرموم كوجهة سياحية ثقافية ومحمية طبيعية تحتضن العديد من الثقافات وتزخر بثروات التراث والثقافة المحلية.

ويأتي إطلاق المرموم "فيلم في الصحراء" في إطار جهود "دبي للثقافة" الرامية إلى تعزيز المشهد الثقافي في إمارة دبي، وتعزيز الوعي لدى الجمهور، وخاصة جيل الشباب، حول عالم الفن السابع ضمن عباءة ثقافية استثنائية، تستقطب بمحتواها الغني أفراد المجتمع من الإماراتيين والمقيمين والزائرين. كما تسعى الهيئة من خلال هذا الحدث الرائد إلى تسليط الضوء على منطقة المرموم بوصفها قرية ثقافية تتمتع ببيئة صحراوية طبيعية مميزة، وتحفيز حركة السياحة الثقافية فيها.

وفي هذه المناسبة، أشارت هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، إلى الأهمية الثقافية والإبداعية التي يمثلها هذا الحدث ، قائلةً: "يوفر المرموم "فيلم في الصحراء" منصة ثمينة لتعزيز قطاع الأفلام الناشئة محلياً وإقليمياً وإتاحة آفاق مبتكرة جديدة أمام روّاده لعرض إبداعاتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، والوصول إلى الاحتراف، بما يؤسس لنمو مستدام لأعمالهم، متيحاً في الوقت نفسه مزيداً من فرص التعاون والتفاعل بين المشتغلين في هذا الحقل الإبداعي وتهيئة جيل سينمائي واعد قوامه صنّاع الأفلام في دولة الإمارات ودبي أرض الإبداع والابتكار التي تشهد ازدهاراً غير مسبوق على الصعيدين الثقافي والإبداعي".

وأضافت بدري: "كما يأتي هذا الحدث في إطار الرؤية الثقافية الجديدة لدبي المتمثلة في تطوير منظومة إبداعية متكاملة مزدهرة تستقطب الشغوفين في مجالات الفن والإبداع، المحترفين منهم والناشئة من المنطقة وجميع أنحاء العالم للعمل والعيش في دبي".

وتنطلق فعاليات المرموم "فيلم في الصحراء" يوم الأربعاء 4 مارس 2020 وتستمر حتى 7 من الشهر نفسه، حيث ستتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة باقة من الأفلام التي يتم انتقاؤها بعناية لتناسب جميع الأذواق والأعمار في بيئة مبتكرة تجمع بين الصحراء التي تمثل تاريخ دبي من جهة، وتقنيات صناعة الأفلام العصرية المتطورة من جهة أخرى، موفرة لهم تجربة ثقافية فريدة لا تنسى.

وتحت عنوان "فيلم في الصحراء"، يقام هذا الحدث المبتكر في الهواء الطلق في صحراء المرموم، مقدماً باقة من الأفلام المحلية القصيرة، إلى جانب مجموعة من الأفلام الإقليمية والعالمية المميزة. وستسهم هذه المبادرة في تعزيز الجذب السياحي في دبي من خلال اكتشاف وجهات وأماكن جديدة فيها تثري مناطق الجذب التقليدية التي تزخر بها، فضلاً عن احتفائها بمكونات الطبيعة والبيئة الصحراوية في الإمارة، إلى جانب الدور الذي ستلعبه في زيادة الوعي لدى الجمهور بمنظومة محميات المرموم الطبيعية.

كما سيضم الحدث مجموعة أخرى من الأنشطة التي تشمل ورش عمل تدريبية متخصصة للمواهب الناشئة يديرها محترفون مختارين في مجال صناعة الأفلام، فضلاً عن توفيره منصة مهمة لعقد جلسات تثقيفية مصممة للهواة والناشئة يعقدها خبراء عالميون متمرسون في هذا القطاع الإبداعي.

وتلتزم "دبي للثقافة" بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي انطلاقًا من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية للثقافة وحاضنة عالمية للمواهب الإبداعية.