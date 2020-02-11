«دبي للمأكولات» ينطلق 26 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد دبي، عاصمة فنون الطهي في منطقة الشرق الأوسط، لإطلاق النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 14 مارس المقبل، مع برنامج حافل بالفعاليات والنشاطات المتنوعة.

ويشكل المهرجان، الذي تمتد فعالياته لتشمل كافة أنحاء الإمارة، احتفالية رائعة تداعب الحواس وتقدم تشكيلة واسعة من ألذ المأكولات التي تشتهر بها المطابخ العالمية بما يناسب كافة الأذواق والميزانيات.

وعلى مدى 18 يوماً من التجارب الاستثنائية، يسلط المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على التنوع الغني الذي تحفل به دبي عبر باقة من الفعاليات المتميزة، بما فيها الفعاليات السنوية التي حظيت بشعبية واسعة خلال الدورات السابقة: «أسبوع دبي للمطاعم»، «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، «جواهر دبي الخفية»، و«رحلة في عالم المذاقات».