«سكي دبي» تستقبل الأزواج بعروض مميزة

المصدر: (دبي - البيان)

تحتفل «سكي دبي» بيوم الفالنتاين هذا العام من خلال تقديمها أربعة عروض وباقات مميزة للأزواج، في حين لم تنسَ الأفراد العازبين الذين سيحصلون على الكثير من الحبّ أيضاً.

تمنح «سكي دبي» خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 15 فبراير، فرصة للأزواج لقضاء أمسية رائعة مع عرض «لقاء البطاريق اللطيفة» مقابل 599 درهماً أو تذكرتين للدخول إلى «حديقة سكي دبي» الثلجية مقابل 799 درهماً، وكلا العرضين يتضمنان وجبة مكوّنة من ثلاثة أطباق في مطعم «نورث 28» في «سكي دبي».

حيث يمكنهم الاستمتاع بمنظر منحدرات التزلج الرائعة. أما بالنسبة للأزواج الذين يتطلعون إلى تمضية أمسية رومانسية في أجواءٍ دافئة وهادئة، يمكنهم تناول وجبة عشاء مكونة من ثلاثة أطباق في «نورث 28» مقابل 200 درهم فقط، وذلك من 13 إلى 15 فبراير.

وتُخصّص «سكي دبي» عروضاً خاصة للأشخاص الذين لم تصبهم بعد سهام الحب، فتقدم لهم ساعتين على المنحدرات بسعرٍ مخفض يبلغ 180 درهماً، وذلك يوم 14 فبراير فقط.