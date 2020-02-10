نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين بكتابة قصص التسامح للأطفال

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح، أمس، إطلاق 32 كتاباً تضم مجموعات «قصص التسامح المصورة للأطفال»، التي أشرفت عليها وزارة التسامح بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب باللغتين العربية والإنجليزية، كما كرّم معاليه الفائزين بمسابقة الكتابة الإبداعية للتسامح للأطفال واليافعين، التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر الماضي، وذلك بحضور عفراء الصابري، المدير العام بمكتب وزير التسامح، وإيزابيل بالهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، وعدد من الشخصيات الثقافية بالإمارات، وذلك على هامش فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب.

فرسان الكلمة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن الاحتفاء بالأطفال واليافعين المبدعين بتقديم هذه النوعية من الدورات والمسابقات يأتي في إطار تشجيعهم على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم لكي يكونوا فرسان الكلمة في المستقبل، مؤكداً أن وزارة التسامح فتحت لهم أبواب المشاركة بإبداعاتهم من خلال مشروع الـ1000 إبداع في مجال التسامح.

وأضاف معاليه أن مسابقة الكتابة الإبداعية في التسامح والأخوة الإنسانية أطلقتها الوزارة في أكتوبر الماضي عبر مواقع الوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مدارس وزارة التربية والتعليم، وتقدم لها أكثر من 1562 طالباً بأعمال في مجالات القصة القصيرة والشعر والمقال، وتم تقييمهم على مراحل عدة، شملت المرحلة الأولى تقييم كل الأعمال المقدمة وفقاً للشروط والمواصفات والموضوعات المقدمة، وخرجت القائمة الطويلة بـ63 عملاً إبداعياً، ثم تمّ تقييمهم مرة أخرى للوصول إلى القائمة القصيرة التي ضمت 48 عملاً، وفي التصفية النهائية فازت ثلاثة أعمال من فئة الأطفال وثلاثة أعمال لفئة اليافعين بجوائز المسابقة.

فرصة

وأكد معاليه أنه على يقين بأن كل المشاركين في المسابقة فائزون بلا شك، فالمسابقة هدفها أن تفتح الباب أمام الجميع في سن الطفولة والشباب لكي يفعّل مَلَكاته، مؤكداً أن الوزارة ستتكفل بطباعة الأعمال المتميزة ونشرها وضمها إلى مشروع الـ1000 إبداع.

وحول إطلاق معاليه لمجموعات قصص التسامح المصورة للأطفال، أوضح وزير التسامح أن ذلك ثمرة مبادرة رائدة تم إطلاقها في المهرجان الوطني للتسامح في نوفمبر للعام 2018 بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، حيث اجتذبت المبادرة عدداً كبيراً من اليافعين الموهوبين في الكتابة والرسم، ونجحت المرحلة الأولى من المبادرة في تقديم 32 كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال معاليه إن إطلاق مشروع كتاب قصص التسامح المصورة للأطفال يمثل فرصة لمواصلة الاحتفاء بقيم التسامح والتعاطف والحوار، وهي القيم المستمدة من رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.