إطلاق «دليل الشباب للنجاح المهني» في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

شهد مهرجان طيران الإمارات للآداب إطلاق كتاب مشروع الاحتمالات «دليل الشباب للنجاح المهني»، وهو كتاب جديد ومجاني، لمساعدة الطلاب على سد الفجوة بين التعليم والعمل، بالاعتماد على تجارب عدد من ألمع العقول في دولة الإمارات وخارجها.

صدر هذا الكتاب استجابة للواقع المتمثل في اتفاق ثلاثة أرباع (71%) صناع القرار في مجال التوظيف في الإمارات على أن الطلاب غير مستعدين للعمل بعد التخرج من المدرسة والجامعة، واتفاقهم أيضاً على أن هذا يؤثر على الإمكانات الاقتصادية. وقد استُخلصت هذه النتائج من دراسة بحثية أُجريت بتكليف من فريق عمل «دليل الشباب للنجاح المهني».

تجاوز التحديات

ومن جهتها، أشارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، إلى أن مشروع الإمكانيات يمثل دليلاً شاملاً يفتح الآفاق أمام الشباب لاكتشاف ذواتهم وتطوير وقدراتهم وصقل مهاراتهم، مستندين إلى خبرات نخبة من ألمع العقول التي سردها الكتاب بما يسهم في مساعدة الكوادر المحلية على تجاوز التحديات وصناعة التغيير الإيجابي في المجتمع.

وقالت معاليها: «نعيش في عصر سريع التغير بفضل التقنيات الحديثة التي غيرت المشهد بشكل كلي، فالوظائف المتاحة حالياً لن تكون متوفرة في المستقبل، لذلك علينا أن نهيئ شبابنا لوظائف المستقبل من خلال تمكينهم من المهارات المطلوبة لهذه الوظائف».