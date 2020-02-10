تظاهرة تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة

المصدر: دبي - البيان

يُعَدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، إذ يجمع الكتّاب والمفكرين والمتحدثين العالميين والإقليميين من جميع أنحاء العالم.

وقد استضافت دورة المهرجان لعام 2019 ضمن فعاليات برنامجها الرئيس نخبة متميزة من الكتّاب، أبرزهم: ديفيد وليمز، وجاكلين ويلسون، وعمر سيف غباش، وأنتوني هورويتز، وشاشي ثارور، وآخرين، بحضور أكثر من 45,000 زائر. إضافة إلى البرنامج الرئيس، يوفر المهرجان فرصة استثنائية للأطفال من خلال البرنامج التعليمي الذي أسهم، في عام 2019، في تثقيف وتعليم أكثر من 30000 طالب وطالبة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

يوفر المهرجان، في أيامه المخصصة للتعليم، فرصة للطلاب للالتقاء بكتّابهم المفضلين، من خلال زيارات الكتّاب للمدارس. ويطرح كل عام العديد من المسابقات الطلابية، باللغتين العربية والإنجليزية، ما يتيح للناشئين تقديم مهاراتهم وعرض مواهبهم في الشعر والقصص والإلقاء.