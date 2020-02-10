6 فائزين في مسابقة التسامح للكتابة الإبداعية

المصدر: دبي-البيان

ركزت مسابقة التسامح للكتابة الإبداعية على موضوعين رئيسين في فئة الأطفال، هما: «الاحترام وتسامح القلوب»، و«الإمارات أرض المحبة»، فيما سمحت بالكتابة في ثلاثة موضوعات لفئة اليافعين، هي: «نشر قيم السلام والتعددية والتسامح»، و«الإمارات وطن التسامح والتعايش والمحبة»، و«الأخوة الإنسانية والتواصل الحضاري».

وفاز بمسابقة التسامح للكتابة الإبداعية عن فئة الأطفال: سعود عبد الله البلوكي أولاً عن قصته «التسامح ثمرة التواضع»، فيما جاءت ريم عبد الله إبراهيم في المركز الثاني عن قصة «نبض التسامح»، فيما حصل طلال فاضل الزيودي على المركز الثالث بقصته «التسامح شفاء القلوب».

وعن فئة اليافعين جاء محمد المادي في المركز الأول بقصته «البحث عن أصدقاء»، وحصلت شهد محمد الأحمد على المركز الثاني بمقالها «هي الدائرة»، وجاءت علياء عادل البستكي ثالثة بمقالها «الإمارات جسر الحضارات».