100 ألف عمل فني لمتاحف باريس متاحة رقمياً مجاناً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أصبح بالإمكان تحميل صور 100.000 عمل فني على الإنترنت مجاناً، من مجموعات 14 متحفاً بارزاً في باريس، وفقاً لمؤسسة «باريس موزيه» المشرفة على إدارة تلك المتاحف.

ووفقاً لموقع مؤسسة «سميثسونيان» تم إطلاق تلك الصور تحت ترخيص «كرييتيف كومونز زيرو» مما يعني أن الملفات تم تكريسها «على أكمل وجه ممكن» في المجال العام، بما يمكن الجمهور تحميل نسخ رقمية عالية الدقة للعمل الفني، مع تفاصيل بشأن الصورة، ودليل للاستخدام والاستشهاد به. أما الأعمال التي تبقى خاضعة لحقوق الطبع والنشر يمكن أيضاً تحميلها عن طريق البوابة، لكنها ستكون متوفرة فقط كصور منخفضة الدقة.

2016

مؤسسة «باريس موزيه» التي تدير تنوعاً من المؤسسات مثل «القصر الصغير»، و«متحف الفن الحديث في باريس» و«متحف دو بلزاك» وغيره بدأت في تجميع الأعمال على الإنترنت في 2016، حيث تم تحويل أكثر من 320 ألف صورة إلى نسخة رقمية من أصل مليون عمل في متاحف المؤسسة.

وقال رئيس الاتصال والرقمنة في المؤسسة، فيليب ريفيير لموقع «أوروبيانا»: «من علم الآثار إلى الأزياء والفن المعاصر، تلك المجموعات متنوعة ولا يزال يجري ترقيمها»، مؤكداً أن المؤسسة كانت تعمل على استراتيجية الوصول المفتوح بإلهام جزئياً من حركة «اوبنغلام» التي تسعى إلى تشجيع الوصول المفتوح للتراث الثقافي.

من بين الصور المتوفرة على الإنترنت مجاناً، هناك لوحة «السيدات الشابات على ضفاف السين» لغوستاف كوربت، التي أحدثت صدمة في الصالون الباريسي عام 1857، ويمكن للمستخدمين إيجاد صور أعمال مهمة في تاريخ الفن، للرسامين مونيه وديكلروا وسيزان.

منصات أخرى

ستؤمن المؤسسة معارض رقمية لمساعدة المستخدمين في اكتشاف الأعمال ذات الوصول المفتوح. وفي المستقبل قد تتيح أعمالها على منصات أخرى، مثل «ويكيميديا كومونز»، وأفاد ريفيير أيضاً: «عن إعلان شراكات لمساعدة المؤسسة في نشر الصور ما وراء منصتها».