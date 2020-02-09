حفل ماجدة الرومي مسك ختام «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت ماجدة الرومي، نجمة الغناء اللبنانية الساطعة في سماء الموسيقى العربية، أول من أمس، فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية بعرض موسيقي مذهل أقيم على خشبة مسرح ميدان دو، حيث أسرت قلوب الحضور بصوتها النقي وأدائها الرائع.

أُقيم موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومن تقديم du Live، حيث يعد برنامج الموسم الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها شهرةً.

وأحيت الرومي، التي تتمتع بشعبية واسعة على امتداد العالم العربي، حفلاً لا يُنسى قدّمت خلاله بعضاً من أغانيها المشهورة التي لامست مشاعر وأحاسيس الحاضرين، حيث بدأت حفلها بأغنية بلادي أنا، وقدمت بعدها أغنيتها الشهيرة عم يسألوني عليك الناس. وأذهلت الرومي الجمهور بإمكاناتها الصوتية الفريدة، والتي برزت من خلال أدائها لمجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي تغنّى بها عشّاق الرومي على مدى 20 عاماً، بما في ذلك اسمع قلبي واعتزلت الغرام وكلمات، ولتختتم الحفل بمقطوعة الدبكات اللبنانية التي ألهبت حماسة الحضور.

ختام الموسم

واختتم الحفل الجماهيري الكبير لماجدة الرومي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي افتُتح في 28 يناير بكونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ قدمه «ديفيد فراي وأصدقاؤه»، تلاه عرض باليه يوم 31 يناير من نجوم مسرح البولشوي. وقدمت عازفة البيانو الفرنسية المميزة ليز دو لا سال في الأول من فبراير عرضاً حصرياً مخصصاً للموسم بعنوان «رقصات»..وغير ذلك الكثير من الأعمال.