جوازات سفر اليابان سفيراً لثقافتها

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت اليابان أمس إصدار جوازات سفر تحمل صور لوحات لكاتسوشيكا هوكوساي نابغة الطباعة بالقوالب الخشبية "أوكييو إيه"، للأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على جوازات السفر، وفق موقع "اليابان بالعربي".

ويوجد بالجواز الجديد 24 صورة من سلسلة لوحات "ستة وثلاثون منظرا لجبل فوجي" التي تعود إلى القرن التاسع عشر.

وستتم طباعة الصور في الجواز كخلفية في الصفحات المخصصة لتأشيرات السفر، والتي تستخدم أيضا لوضع أختام الدخول والمغادرة. أما تصميم الصفحة الأولى فسيبقى بلا تغيير.

وتقول الوزارة إن التصميم المحبوك بدقة لن يعزز إجراءات منع التزوير فحسب، بل وسيساعد في التعريف بالثقافة اليابانية أيضا.