مهرجان طيران الإمارات للآداب يفتتح دورته بأمسية "أبيات من عمق الصحراء"

المصدر: دبي - إبراهيم توتونجي

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بدأ "مهرجان طيران الإمارات للآداب 2020" فعالياته بأمسية "أبيات من أعماق الصحراء" التي جمعت شعراء ومبدعين من العالم لتبادل ثقافي من شخصيات وصفها المهرجان بأنها "ستبث النور في كنف الصحراء والدفء في حنايا ليالي الشتاء".

ابتدأ الحفل الافتتاحي بعروض جسدت الأغاني والموسيقى الإماراتية التقليدية. ثم قدمت الشاعرة الإماراتية عفراء العتيق مجموعة من القصائد أدتها بلغات مختلفة، هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وأبهرت العتيق الجمهور الحاضر بقصيدة "بنت النوخذة" باللغتين الإنجليزية والعربية. وقالت الشاعرة: "لم أكن أتوقع أن أكون شاعرة وأن يستمع لي الناس. أتمنى أن يجد كل واحد منكم طريقة للتعبير عنه".

ثم ألقى الشاعر العماني حسن المطروشي عدداً من القصائد التي انتقاها من دواوينه الخمسة وآخرها "مكتفيا بالليل".

وقال المطروشي: "دبي تجسد الحب، لذلك اخترت أن أقدم قصائد مستلهمة من الحب وتعبر عنه".