"دبي للثقافة" توقع اتفاقية مع "أوبر" لإبراز معالم دبي الثقافية والفنية

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار جهودها لإثراء معارف المقيمين والزوار بالكنوز الثقافية التي تزخر بها مدينة دبي وتعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية عالمية، وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" مذكرة تفاهم مع شركة "أوبر" الشرق الأوسط بهدف إطلاق النسخة الثانية من دليل "Hidden Cities: Dubai"، وهي مبادرة تتيح للجمهور التعرف إلى رصيد دبي الثري من القصص على لسان رواة خاضوا غمار تجاربها الثقافية الكامنة بين أحيائها.

وتتيح النسخة الجديدة من الدليل التي ستخُصَّص لزوار معرض "إكسبو 2020 دبي" تجربة ثقافية مميزة تقدمها "دبي للثقافة" بعناية كبيرة، مستلهمةً من أعلام الثقافة في الإمارة ورواة القصص من الجمهور، بغية تشجيع السيّاح والمقيمين على استكشاف أماكن ربما قد مروا عليها مروراً سريعاً، دون التدقيق في تفاصيلها أو أماكن أخرى لم يكتشفوا خباياها بعد.

وسيتضمّن الإصدار الجديد من دليل "Hidden Cities: Dubai" حكايات يرويها أشخاص شرائح متنوعة في المجتمع، ومنهم رموز الثقافة وذوي الرؤى الملهمة، علاوة على أصحاب تخصصات عدة، يصفون فيها ما يرونه من تطور حاصل في دبي على المستوى الثقافي كل في مجال اختصاصه، بما يشمل الأزياء والموسيقى والفنون والمأكولات والتراث والأدب والفنون الأدائية.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: "تزخر دبي بالمعالم الثقافية والتراثية الأصيلة التي تُشكّل عوامل جذب مهمة للسائحين والمقيمين فيها على حد سواء، ونراهم يبحثون باستمرار عن وجهات جديدة ومميزة ربما تختبئ في أروقتها وزواياها، لخوض تجربة تفاعلية أصيلة ومعاصرة في آن واحد. وتنسجم هذه المبادرة مع رؤيتنا في "دبي للثقافة" الهادفة إلى تعزيز المشهد الثقافي في دبي وإثراء معارف الجمهور بالإرث الثقافي الغني فيها؛ إذ من شأنها أن تسهم في تسهيل وصول زوار الإمارة إلى ما تكتنفه هذه المدينة الأصيلة من درر ثقافية تستحق أن تسبر خفاياها وأن يرفع الستار عنها. وفي هذا الإطار، يسعدنا أن نتعاون مع شركة "أوبر الشرق الأوسط" بهدف تسليط الضوء على الثراء الثقافي لدبي وتعريف الجمهور إلى المناطق التاريخية والمعالم الثقافية التي تزخر بها أرجاء الإمارة، وإبراز جمالياتها الآسرة والتجارب الفريدة التي توفرها".

وأضافت بدري: "تأتي هذه الاتفاقية كذلك في إطار جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي بوصفها الداعم الرسمي للشؤون الثقافية لمعرض إكسبو 2020 دبي"، وتعكس في الوقت نفسه تكامل الأدوار وتضافر الجهود في دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بالمشهد الثقافي في دبي ودعم الحدث الأروع في العالم الذي سيحتفي بالثقافة والعمل المشترك والابتكار تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وجعله النسخة الأنجح على الإطلاق من هذا المعرض الدولي".

من جهته، قال عبد اللطيف واكد، مدير عام شركة "أوبر" لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر في "أوبر" بنجاحنا في توفير وسائل تنقل مريحة وموثوقة لعملائنا في المئات من المدن حول العالم. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع الركاب على جميع المعالم المهمة في مدينة دبي، سواء كانت معروفة لديهم أو لم يزوروها من قبل. ويتيح لنا هذا التعاون مع "دبي للثقافة" منح عملائنا من الزوار والمقيمين على حد سواء، وسيلة للتعرف على قصص وروايات تلقي الضوء على الأحياء والمناطق غير المكتشفة في المدينة، مقدمين لهم بذلك تجربة لا تنسى. وإننا نجد في "دبي للثقافة" الشريك الأمثل للتعاون معنا في إصدار النسخة الثانية من هذا الدليل، ونتطلع للبدء في الكشف عن كنوز دبي ووجهاتها التي لم تكتشف بعد".

وتتضمن الاتفاقية إعداد مجموعة من المواد الترويجية والعروض التفاعلية التي تتحدث عن المواقع التي يمكن زيارتها واستكشاف روعة المدينة من خلالها. كما تنص أيضاً على توفير نسخ مطبوعة من الدليل تحتوي على قائمة بأماكن الجذب الثقافية في مدينة دبي، والتي يمكن للناس زيارتها عبر الرحلات التي توفرها شركة "أوبر"، ما يسهم في جعل هذه المبادرة شاملة ومتكاملة تحيط بمعالم المدينة من جميع أركانها، وستعمل "أوبر الشرق الأوسط" على توفير هذه النسخ المطبوعة للجمهور في سبتمبر 2020 قبل انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي".