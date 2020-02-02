«طيران الإمارات للآداب» يعزز ثقافة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

يستعد مهرجان طيران الإمارات للآداب (4 - 9 فبراير) للكشف عن أبرز التوجهات في عالم الأعمال في عصرنا، من خلال محور الأعمال الذي يحتضن باقة من الجلسات لمساعدة رواد وقادة الأعمال في المنطقة على تطوير أعمالهم وصياغة مستقبلهم المشرق.

ويقام المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تُعنى بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

وعن محور الأعمال، تحدثنا أحلام بلوكي، مديرة المهرجان: «يوفر محور الأعمال فرصة نادرة للاستماع إلى نخبة من أبرز المتحدثين».

مهارات

يعد تطوير مهارات التواصل بفعالية جزءاً أساسياً في أي خطة للتقدم الوظيفي، ويساعدنا خليفة المحرزي في تحسين الذكاء العاطفي بشكل فعال، أما أمل آل علي، فتقدم لنا ورشة عمل لتطوير مهارات التفاوض والإقناع.

ويعرف خبيرا تحليل لغة الجسد، الخبير النفسي محمد عيسى الحمادي، ومحمد سليمان الضوياني، على لغة الإيماءات العالمية وحركات الجسد. فيما يعد «مشروع الاحتمالات» أفضل دليل للشباب للنجاح المهني، وهو ثمرة جهود ثلاثة من أبرز الشخصيات الدينامية، خبيرة ومدربة التواصل، آنا القاسمي روبرتس، ورئيس تحرير مجلة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، آبي سام توماس، ومشاعل وقار التي اختارتها «فوربس» عام 2019 ضمن المبدعين العرب، الأكثر تأثيراً، من الشباب تحت سن 30، وخبير ثقافة العمل «دون ميتكالف».

ويستضيف المهرجان، الخبير التحفيزي، جوناثان يابوت الذي يعرف بأسرار زيادة الإنتاجية والطاقة الإيجابية في العمل. فيما يشرح جيتيندرسهديف لماذا لم تعد استراتيجيات التسويق القديمة ناجحة.

ويرى مستشار الاستراتيجية العالمية، باراج خانا إن المستقبل آسيوي بامتياز، وسيشرح كيف ستجلب نهضة آسيا الجديدة قيمًا جديدة للأعمال والسياسة والمجتمع.