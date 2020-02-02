جائزة «راشد بن حمد الشرقي» تعلن أسماء المتأهلين للقائمة الطويلة

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أعلنت «جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع» عن أسماء المتأهلين للقائمة الطويلة في دورتها الثانية 2019-2020، وذلك في فئة الشعر، والمسرح، وأدب الأطفال.

وبلغ عدد الأعمال المتقدمة لفئة الشّعر 401 عمل، في حين بلغ مجموع المشاركات في فئة أدب الأطفال 219 مشاركةً تنوعت في فروعها الثلاثة بين الأغاني والمسرح والقصص، و90 عملاً مقدماً لفئة المسرح.

وتتضمن القائمة الطويلة لفرع الشّعر 10 أعمال وهي؛ «قصيدة الإنسان» لمحمود إبراهيم من مصر، و«أرجوحة اللغة الأخيرة» لحسين علي من السعودية، و«عتمة في نفق الحياة» لبدر محمود أحمد من العراق، و«سوق الغرام» لأيوب آيت المقدم من المغرب، و«أخيط بالماء هذا الأفق» لعقبة مزوزي من الجزائر، و«جمرة في فم حواء» لمحمد حسن من العراق، و«رحلة إلى أقصى البدايات في الذاكرة» لعبدالله موسى من بوركينا فاسو، و«مذكرات مهملة» لرابح فلاح من الجزائر، و«رُبى لم تطأها الخيول» لمحمد أحمد من مصر و«أولى المرايا وآخر الصور» لهارون عمري من الجزائر.

وأما القائمة الطويلة لفئة أدب الأطفال فقد ضمت 10 أعمال، و10 عناوين في فئة المسرح.