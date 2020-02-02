«هلا بالمجاز» يجمع عزيز مرقة وأدهم النابلسي

المصدر: (الشارقة - البيان)

عاش جمهور مسرح المجاز في الشارقة، مساء أول من أمس، لحظات لا تنسى، خلال الحفل الغنائي الذي جمع الفنانين الأردنيين، عزيز مرقة وأدهم النابلسي، على خشبة المسرح.

وكانت البداية بإطلالة الفنان عزيز مرقة، الذي افتتح الأمسية بأغنيته «مين قالك»، لينتقل بعدها إلى سيل أغنياته المميزة، حيث قدّم «تذكرتك»، ويواصل تألقه بـ «قريبة من القلب»، والأغنية الهادئة «أبكي»، ليشعل بعدها المدرجات بأغنية «سمعتك».

أما قطب السهرة الثاني، الفنان أدهم النابلسي، الذي افتتح الأمسية برائعته «هو الحب»، وقدمها بإبداع صوته وحضوره، ووجدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، ليتبعها بأغنية «مشتاق»، ويبدأ بعدها بتقديم أعماله القديمة والحديثة، التي حظيت بشهرة واسعة، حيث غنّى «نسخة منك»، و«لبعض خلقنا»، وأغنية «النهاية السعيدة». كما أبدع في أغنية «محرم على النسيان».