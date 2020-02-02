عبدالمجيد: فؤاد نجم الأيام المقبلة

المصدر: (الرياض - البيان)

وصف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد أنه نجم الأعوام المقبلة، الذي رسم لنفسه خطاً وشخصية فنية يسير عليهما، وذلك من خلال تغريدة خاصة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، معلناً تعاونه معه كملحن في ألبومه الجديد «فؤاد 2020» الذي سيطرح فبراير الجاري، حيث قال فيها: «أغنية جديدة للفنان الصغير سناً والكبير فناً وموهبةً فؤاد عبدالواحد، من كلمات العبقري تركي وألحاني، أتمنى تنال رضاكم»، وتحمل عنوان «محبوب روحك» من كلمات الشاعر «تركي» وتوزيع موسيقي لعصام الشرايطي.

وحققت أولى أغنيات الألبوم «فؤاد 2020» الذي طرحها فؤاد عبد الواحد تحت عنوان «الزمان» قرابة المليوني مشاهدة، من كلمات «العالية» وألحان ياسر بو علي وتوزيع خالد عز ومكس وماسترنغ جاسم محمد، وهي من الأغنيات الكلاسيكية في الألبوم المتضمن 17 أغنية من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويتعاون فؤاد في الألبوم مع نخبة كبيرة من أهم صناع الأغنية من شعراء وملحنين وموزعين، ويحمل أفكاراً ومواضيع غنائية جديدة ومختلفة.