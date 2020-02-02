2.5 مليون زائر لـ«مهرجان الشيخ زايد»

المصدر: أبوظبي - وام

استقطب «مهرجان الشيخ زايد» الذي تواصلت فعالياته على مدى شهرين في منطقة الوثبة بأبوظبي، نحو مليونين و500 ألف زائر من مختلف الجنسيات والثقافات، مما يؤكد نجاحه في تعزيز مكانته العالمية كملتقى للحضارات وتلاقي الثقافات ووجهة للتناغم الحضاري بين الدول المشاركة عبر أجنحتها، وما عرضت من منتجات وقدمت من فعاليات فلكلورية تجسد ثقافاتها وموروثاتها وعاداتها وتقاليدها المستمدة من حضارتها العريقة ضمن هذا العرس الثقافي.

وتقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته الكريمة للمهرجان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المستمر للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على متابعته الحثيثة للمهرجان.

جهود كبيرة

وأثنى معاليه على دور اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وما بذلته من جهود كبيرة من أجل تطوير المهرجان، واستقطاب كل جديد يخدم رسالته وأهدافه ودوره في تثقيف الجمهور وتسليط الضوء على حضارات وثقافات العالم المتنوعة.

وأكد أن «مهرجان الشيخ زايد» سيظل حريصاً على التطور ليبقى حدثاً ثقافياً عالمياً كبيراً يجمع بين جنباته مختلف الحضارات، ويجسد ثقافات الشعوب من خلال عشرات الدول العالمية المشاركة التي تحرص اللجنة العليا على زيادتها كل عام للتعرف إلى ثقافات الآخر والتفاعل معها عن قرب.

اهتمام القيادة

من جهته، رفع حميد سعيد النيادي مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته الكريمة للمهرجان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه المستمر للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على متابعته المستمرة للمهرجان. كما توجه بالشكر إلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد.

وقال النيادي إن اهتمام القيادة الرشيدة برعاية ودعم ومتابعة وحضور المهرجان شكل علامة فارقة في نجاحاته المتنامية عاماً بعد عام، حيث كان لذلك كله الأثر الكبير في تطور المهرجان وترسيخ مكانته العالمية التي يستحقها بجدارة. وأضاف أن المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لكل كبيرة وصغيرة في المهرجان منذ انطلاقته وحتى اليوم منحت المهرجان بعداً عالمياً كبيراً لاستقطاب كافة الثقافات والحضارات على أرض الإمارات، ليشكل إطلالة متميزة على ما تكتنزه الحضارات حول العالم من تاريخ عريق وثقافات جديرة بالمعرفة.