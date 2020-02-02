حوارات عن المناخ وصناعة الذكريات بجامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامجه الاستثنائي من الندوات الحوارية التي يقدمها للجمهور خلال شهر فبراير. وتبدأ هذه الفعاليات في 3 فبراير لتغطي مجموعة من المواضيع المتعلقة بالعلوم كالأزمة المناخية، وأهمية تحليل الجدال، وعلم النفس، والكيمياء الحيوية وغيرها.

ومن بين ما يتضمنه جدول برنامج الفعاليات الندوة الحوارية «الصفقة الخضراء الجديدة وظلال القرن العشرين على أزمة المناخ»، حيث تشكل أزمة المناخ أكبر تحدٍ في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك تواصل السياسة الغربية التعامل معها عبر منظور عدسة القرن العشرين القديمة، حيث تكثر الإشارات إلى مفهوم الصفقة الجديدة، والحرب العالمية الثانية، ومشروع «مانهاتن»، وغابات «بريتون وودز»، وخطة مارشال. وهناك أيضاً ندوة «خبايا صناعة الذكريات في الدماغ»، حيث يسهل علينا التفكير بالذكريات، كونها مجرد صور ثابتة نقوم بسحبها من سجل القصاصات الذهني في أدمغتنا. ومع ذلك، تُظهر الأبحاث اليوم أن الذكريات هي في الواقع إعادة إحياء للأحداث الماضية التي تشكل هوية الشخص بشكل عام.