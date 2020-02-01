دائرة الثقافة في أبوظبي تصدر كتاب "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: سيرة التحول والنهوض"

المصدر: البيان الإلكتروني

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حفل إصدار كتاب "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: سيرة التحول والنهوض"، وذلك يوم الاثنين 3 فبراير، في تمام الساعة 11 صباحاً في منارة السعديات في أبوظبي.

يشارك في الحفل مؤلفا الكتاب الدكتور علي بن تميم رئيس هيئة أبوظبي للغة العربية والناقد والمترجم الدكتور خليل الشيخ، ويقدمهما الكاتب والباحث سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي.

يسلّط الكتاب الضوء على شخصية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والقيم السامية التي تحلى بها وجعلته نموذجاً قيادياً يحتذى به عالمياً. كما ويروي الكتاب من خلال 8 فصول سيرة ومسيرة الوالد المؤسس.

كما تخللت صفحات الكتاب مقولات مأثورة للمغفور له الشيخ زايد تتماشى مع كل موضوع يتم تناوله في فصول الكتاب، وعدد من الأبيات الشعرية التي وصف بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدد من مناقب المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه".