مهرجان الشارقة للشعر النبطي ينطلق غداً

المصدر: الشارقة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً بقصر الثقافة بالشارقة فعاليات النسخة السادسة عشرة لمهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل ويمتد ليشمل مدينتي الذيد وكلباء.

وتشتمل أمسية افتتاح المهرجان على مشاركة شعرية يقرأ فيها كل من محمد سعيد الخالدي من السعودية ومبارك الحجيلان من الكويت وتكريم الشعراء الرواد سيف السعدي ومحمد سعيد بالهلي ومريم الطنيجي «شاعرة الوسطى» إلى جانب عرض فيلم توثيقي عن مسيرتهم الإبداعية.

وخصص المهرجان بمجلس الحيرة الأدبي ندوة خاصة يقدم خلالها الشعراء المكرمون شهاداتهم الإبداعية، في حوار مع الجمهور.

جلسة شعرية

كما يحتضن مجلس الحيرة الأدبي خلال المهرجان جلسة شعرية لكوكبة من شاعرات الوطن العربي، وكذلك ندوة «قراءات من الموروث الأدبي لشعراء من الإمارات»، إضافة إلى ندوة بعنوان «مجلة الحيرة من الشارقة: التجربة والتطلعات».

ويستضيف المهرجان أكثر من 50 شاعراً وشاعرةً من 15 دولة عربية ممثلين لأعمار متنوعة ومدارس إبداعية متعددة ويستكمل هذا العام طباعة 30 ديواناً في المرحلة الثالثة من سلسلة الدواوين الإماراتية والخليجية والعربية.