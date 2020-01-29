نورة الكعبي: ملتزمون بترسيخ دور المنظمة على الساحة الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق أعمال الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» اليوم في أبوظبي، وتكتسب هذه الدورة أهمية بالغة، حيث يتمتع المجلس خلالها بصلاحيات المؤتمر العام، أعلى سلطة تمثل الدول الـ54 الأعضاء في الإشراف على عمل المنظمة وسياساتها العامة.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم: «إنه لشرف كبير أن نستقبل بدولة الإمارات اجتماعات المجلس التنفيذي لهذه المنظمة الرائدة والعريقة، والتي تدشن فصلاً جديداً لمسيرتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود.

نؤكد التزامنا بترسيخ دور إيسيسكو على الساحة الدولية، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء هما السبيل الأمثل لتحقيق أهداف المنظمة من خلال ما تقدمه من برامج ومشاريع، وكذلك تحفيز مساهمة الدول الإسلامية في تمويل تلك البرامج التي تستجيب لاحتياجات قطاعات تنموية مهمة».

دورة محورية

بدوره، أكد الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أنها دورة محورية في تاريخ المنظمة، حيث سيتم عرض رؤيتها الجديدة على الدول الأعضاء، في صورة قرارات وتوجهات للعمل خلال المرحلة المقبلة، تتبنى مزيداً من الانفتاح والتعاون مع الدول الأعضاء.

وقدم الدكتور المالك الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على استضافتها للدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للإيسيسكو.

زيارة

أبدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، سعادتها بزيارة المثقفة والباحثة هافيلي بارود خانا في مدينة لاهور الباكستانية.

حيث غردت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سررت بزيارة هافيلي بارود خانا الغنية بثقافتها الملهمة… مقر إقامة يوسف صلاح الدين حفيد الشاعر الوطني محمد إقبال.. وزرنا استوديو الفنانة عائشة خالد للتعرف على أعمالها الإبداعية وتأثير الهندسة الإسلامية في أعمالها.. عائشة كانت من المشاركين في منحة البردة».