جلسة نقاش حول «رحلة إلى مصر»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظم مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن مشاركة نادي كلمة للقراءة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس، جلسة نقاشية حول كتاب «رحلة إلى مصر»، لمؤلفه تيوفيل غوتييه. وشارك في النقاش كل من المترجم د. محمد الخولي، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والكاتب والإعلامي محمد شعير، وقدمها الكاتب والباحث رأفت السويركي.

وأوضح د. محمد الخولي أن كتاب «رحلة إلى مصر» تم تأليفه في أواخر القرن 19، وهو يمثل صفحة من صفحات كتاب أعمق وهو كتاب الشغف بمصر. وأشار الروائي إبراهيم عبد المجيد، إلى أن مؤلف الكتاب ينتمي إلى الحركة الرومانتيكية في أوروبا، مثل كثير من المستشرقين الذين قدموا إلى الشرق، ولذلك اتسم الكتاب بطابع أدبي. من جهته، طرح الكاتب والإعلامي محمد شعير تساؤلاً حول ما إذا كان الكتاب استشراقياً أم لا، وإذا كان مؤلفه يعد مستشرقاً. مجيباً بأن الكتاب يحمل نوعاً من الفرح بالإنسانية أكثر من كونه ينتمي لأدب الاستعمار.