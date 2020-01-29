«الشارقة للكتاب» تنهض بـ«المكتبات»

المصدر: (فيلادلفيا - وام)

بحثت هيئة الشارقة للكتاب مع نظيراتها في العالم، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض جمعية المكتبات الأمريكية الذي أقيم في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، سبل الارتقاء بقطاع المكتبات حول العالم والخطط الاستراتيجية، وذلك بهدف النهوض بهذا القطاع.

وحشد المؤتمر هذا العام طيفاً واسعاً من أمناء المكتبات من داخل الولايات المتحدة وخارجها وخبراء متخصصين في العمل المكتبي، إلى جانب العديد من الأدباء والمثقفين الذين أكدوا ضرورة الدفع باتجاه مضاعفة العمل للارتقاء بواقع المكتبات خدمة للمشاريع الثقافية.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إنهم ناقشوا في مؤتمر ومعرض جمعية المكتبات الأمريكية التحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل متغيرات أنماط الحياة، واللجوء إلى مصادر بديلة وسريعة للمعرفة، وطرحنا جملةً من الحلول والتصورات التي من شأنها أن تدفع باتجاه تطوير علاقة المكتبات بالقراء، وتشجيع جيل الشباب بشكل خاص على ارتيادها.