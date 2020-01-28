«وزارة الثقافة» تجول في حي القاسمية

المصدر: (الشارقة - البيان)

ضمن الفعاليات المجتمعية المصاحبة لإصدار كتاب «أماكن التعايش في الإمارات»، وبالتعاون مع ترينالي الشارقة للعمارة، نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة جولة «الهندسة والتصوير الفوتوغرافي» التي تضمنت زيارة لحي القاسمية أحد أعرق الأحياء في مدينة الشارقة، حيث حظي المشاركون في الجولة بفرصة إلقاء نظرة عن كثب على الملامح المعمارية والهندسية التي تتميز بها المباني في هذا الحي الشهير، حيث تم استكشاف العديد من المساحات المجتمعية والمعالم الموثقة في الكتاب، كما تعرفوا على منهاج عملية التوثيق من خلال الرسم والتصوير الفوتوغرافي.

وتضمن برنامج الجولة زيارة إلى مبنى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، الذي يعد واحداً من بين 40 مبنى آخر موثقاً في كتاب «التعايش في الإمارات»، وكذلك جامع الإمام النووي، والكنيسة الهندية الأرثوذكسية، والتي كانت جزءاً من المشروع المعرفي التوثيقي «العمارة في الإمارات» غير أنها غير مدرجة في هذا الكتاب. وتعرف المشاركون على المميزات المعمارية لكل مبنى والصلات التي تربطه بمحيطه المجتمعي.