نورة الكعبي: نسعى إلى تعزيز التواصل دولياً في الثقافة والتربية والعلوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تتجه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لتدشين مرحلة جديدة من العمل الثقافي، مرتكزة على المفهوم الشمولي للثقافة، الذي يشمل في ما يشمل التربية والعلوم، من خلال صياغة آليات جديدة لعمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع المنظمات الدولية، وبناء أسس للتواصل الفعال مع الهيئات الدولية الرديفة، بما يسهم في دعم الجهود المحلية والعالمية في مواضيع حيوية في التربية والثقافة والعلوم، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية، وذلك بهدف إبراز حضور الدولة على الساحة العالمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

مسؤولية

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، أنه منذ انتقال مسؤولية الإشراف على اللجنة إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، فقد بدأت في وضع آليات جديدة في التنسيق مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، وقد أثمرت هذه الجهود خلال وقت قصير بالفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وتسجيل النخلة على قائمة التراث الثقافي غير المادي من خلال ملف قادته الدولة وأشرفت عليه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، واستضافة الدولة لاجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم «إيسيسكو» في نهاية الأسبوع، كما حصلنا على مقعد دائم في مجلس منظمة المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم»، فضلاً عن فوز الدولة باستضافة مؤتمر وزراء الثقافة العرب بنهاية العام الحالي، كما تم اعتماد معهد الشارقة للتراث كمركز من الفئة 2، إضافة لاختيار منظمة اليونسكو للشارقة ضمن شبكة المدن المبدعة عن فئة الحرف اليدوية.

وأشارت معالي نورة الكعبي إلى أن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تلعب دوراً حيوياً في إبراز إنجازات الدولة وتعزيز مكانتها الريادية إقليمياً ودولياً، موضحة بأن اللجنة تمثل حلقة الاتصال بين أجهزة الدولة المعنية بشؤون التربية والثقافة والعلوم والاتصال من ناحية وكل من المنظمات العالمية بحيث يكون التنسيق مع هذه المنظمات عن طريق اللجنة الوطنية.

وتختص اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بتعريف المواطنين ومؤسسات الدولة ذات العلاقة برسالة المنظمات وبأهدافها وأوجه نشاطاتها، ونشر المعلومات عنها بوسائل الإعلام المختلفة والنشرات الخاصة.