ليز دو لا سال تقدم «رقصات» حصرياً في «موسم أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تستعد عازفة البيانو الفرنسية الشابة والموهوبة ليز دو لا سال لإحياء حفل موسيقي حصري بعنوان «رقصات»، سيُقام على مسرح المجمع الثقافي يوم 1 فبراير 2020 ضمن إطار النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.

وستُبهر لا سال الجماهير من خلال هذا العرض الاستثنائي الذي يعكس نهجاً جديداً للموسيقى الكلاسيكية، بهدف استكشاف إيقاعات الرقص من مختلف المناطق والفترات الزمنية.

ونجحت لا سال في لفت أنظار الجماهير إليها بفضل إحساسها المرهف وبراعتها الفنية التي ستُبهر جماهير موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي يُعتبر برنامج الحفلات الموسيقية الكلاسيكية الأكثر تميزاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب مجموعة متنوعة من ألمع المواهب والفرق الموسيقية المشهورة عالمياً.

وستصطحب لا سال جمهورها في رحلة فريدة من خلال أسلوبها الإبداعي والمؤثر وإيقاعاتها العذبة التي تأسر حواس التواقين لإشباع شغفهم بالموسيقى.