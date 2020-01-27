«طيران الإمارات للآداب» يلتزم بمعايير الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب (4-9 فبراير) عن مجموعة من التدابير للحد من الآثار السلبية على البيئة والالتزام بمعايير الاستدامة، وتتضمن تلك التدابير التخلص من البلاستيك المستهلك في مهرجان 2020، وتوفير بردات المياه المفلترة، وإعادة التدوير في موقع المهرجان، إضافة إلى تكريس العديد من جلسات المهرجان للاستدامة، وإقامة فعالية خاصة قبل المهرجان للدكتورة الشهيرة جين غودال، الخبيرة العالمية الرائدة التي تعد من أبرز المحافظين على البيئة في العالم.

يقام المهرجان هذا العام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تُعنى بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

توثيق

وسوف يتم التوثيق لمستويات الحد من ثاني أكسيد الكربون في المهرجان في تقرير رسمي عن الاستدامة يصدر عن «دبي كربون»، إلى جانب تقرير مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة للمهرجان، التي تسعى جاهدة إلى الحد من «بصمة الكربون» بشكل جذري من خلال سياسة مستدامة لإدارة سلسلة التوريد، وبرنامج منظم للممارسات البيئية.

ضمانة

وقالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب «إن الاستدامة قضية ملحة بالنسبة لنا جميعاَ، ونتطلع إلى أن نكون قدوة ومثالاً يحتذى للتغيير، وأن نلهم الجميع لتبني الاستدامة كعنصر أساس ومتطلب رئيس في حياتهم اليومية. في العام الماضي، قمنا بتركيب براد مياه في الموقع، الذي يوفر تعبئة مجانية للمياه العادية والفوارة، وطلبنا من جميع الزوار إحضار زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام.

ويضمن لنا شريك المهرجان، إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي، عدم وجود الزجاجات البلاستيكية ذات الاستعمال الاستهلاكي في الموقع. وذكرت «جينيفر مالتون»، مديرة العمليات في مؤسسة الإمارات للآداب وأبرز الداعمين للاستدامة، «يشكل التقرير الذي نعده هذا العام الخطوة الأولى للتحسين المستمر».

ويشارك في محور الاستدامة لهذا العام: الشيخ عبد العزيز النعيمي، الملقب بـ«الشيخ الأخضر» والثنائي هنري فيرث وإيان ثيسبي وطوني جونيبر،