أروع مقطوعات باخ في موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد عازف البيانو الفرنسي المرموق ديفيد فراي لافتتاح فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتقدمه «دو لايف»، بحفلٍ حصري يحمل عنوان «كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ»، على خشبة مسرح المجمّع الثقافي بعد غد الثلاثاء.

ويرافق فراي في العرض ثلاثة من أبرز عازفي البيانو في العالم، وهم إيمانويل كريستيان وأودري فيجورو وجاك روفييه، بالإضافة إلى عازفي الآلات الوترية من أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة.

ويمثّل كونشيرتو البيانو حواراً موسيقياً متناغماً بين آلات البيانو الأربع، والتي ستبدع بأداء مقطوعات باخ التي لطالما حازت تقديراً كبيراً من قبل عشاق الموسيقى الكلاسيكية الأصيلة. وسيأخذ الرباعي المميز الجمهور في رحلةٍ مذهلة لاستكشاف نشأة وأصول فن الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والتعرف على إبداعات باخ الموسيقية الأصيلة، برفقة أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة.

إضافة استثنائية

ويشكّل هذا العرض إضافةً استثنائيةً لفعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، وهو برنامج الحفلات الموسيقية الكلاسيكية الأكثر رقياً وتأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب مجموعة متنوعة من ألمع مواهب وفرق الموسيقى الشهيرة عالمياً.

ويشرف فراي (38 سنة)، الذي يُعرف بأنه أكثر عازفي موسيقى باخ إبداعاً وأصالة بين عازفي جيله، على قيادة هذه الأمسية الموسيقية الرائعة. وقد وُلد فراي في بلدة تارب الصغيرة في جنوب فرنسا، والتي اشتهرت بكونها موطن أشهر عازفي البيانو المرموقين، بمن فيهم العازفة اللامعة سيسيل أوسيت، المعروفة على نطاق واسع بتقديم أعمالٍ لأشهر المؤلفين الموسيقيين مثل ديبوسي ورافيل، إلى جانب تعاونها مع فرق وقادة الأوركسترا الرائدة والأكثر تميزاً في العالم.

ولطالما اشتهر فراي بشغفه العميق بالتقاليد الموسيقية الألمانية، لتأثره بوالديه اللذين كانا يعملان مدرسين ويبديان حبّاً عميقاً للتراث والتاريخ الألماني. ولم يكن من المفاجئ أبداً تأثر فراي بعازف البيانو الألماني فيلهلم كيمبف، أحد أبرز وجوه الموسيقي الكلاسيكية في ألمانيا خلال القرن العشرين، إذ كان مصدر إلهام رئيسياً لإبداعاته الموسيقية.

وبعد نيله جائزة «النجم الصاعد لعام 2008» من قبل مجلة «بي بي سي ميوزك»، واصل فراي تعزيز سجل إنجازاته، التي شملت تكريمه بجائزة «الإلهام الكلاسيكي» المرموقة، وجائزة «موهبة العزف المنفرد للعام»، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم الاستحقاق المتميز من «مسابقة هاماماتسو».

وقد تميز فراي بأسلوبه الفريد في العزف، حيث كان يجلس بوضعية منحنية نحو مفاتيح البيانو بدلاً من اتباع أسلوب العزف التقليدي، ما أهّله وعن جدارة لنيل عدة جوائز وتكريمات، إلى جانب نيله لقب «العازف الأكثر إلهاماً لموسيقى باخ بين عازفي جيله»، من قِبل مجلة «دير شبيغل» الألمانية.