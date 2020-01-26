«العين السينمائي» يختتم دورته الثانية ويكرم الفائزين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العين السينمائي، تحت شعار «سينما المستقبل» في قلعة الجاهلي في المدينة الخضراء، وذلك بحضور الشيخ عبيد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ حميد بن عبدالله المعلا، وعامر سالمين المري مدير عام المهرجان، وهاني الشيباني المدير الفني للمهرجان، ونخبة من نجوم دولة الإمارات والخليج والعرب ومنهم طارق العلي، وأحمد بدير، وبشرى، وياسر النيادي، وغيرهم.

وعدد كبير من الضيوف والمهتمين بالفن السابع والإعلاميين. وقام الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان يرافقه كل من عامر المري وهاني الشيباني بتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان وذلك في شتى فئاته، حيث خطف الفيلم السعودي «نجد» جائزة أفضل فيلم في مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» وهو من بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد وإبراهيم الحربي وزهرة الخرجي، وإخراج سمير عارف.

أما في مسابقة «الصقر الخليجي القصير» ففاز بها فيلم «المنطقة الرمادية» للمخرج حسين جعفر حبيب، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأحمد خضيري عن فيلم «المتابعون».

وفي مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» فاز بالجائزة الأولى فيلم «نايتن» للمخرج طلال محمود، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأحمد الملا عن فيلم «أمي»، وحصلت المخرجة الإماراتية نائلة الخاجة على جائزة «الإبداع لأفضل موهبة إماراتية».

وفي مسابقة «الصقر لأفلام المقيمين» حصد جائزتها الأولى المخرج فيصل هاشمي عن فيلم «أمبر»، فيما حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم «الملاحظة الأولى» للمخرج ليث الرماحي. وفي المسابقة نالت براءة صليبي إشادة لجنة التحكيم كأفضل ممثلة عن فيلم «قرب الموعد»، إضافة إلى إشادة لفيلمي «زي ما إحنا» للمخرج محمد رضا، وفيلم «لا أعلم» للمخرج فراس سمير.

أما جائزة «الصقر لأفلام الطلبة» ففازت بها المخرجة مريم الطنيجي عن «العاصفة»، فيما حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم «ماكينة الرعب» لعمرو لقمان. وذهبت إشادة لجنة التحكيم عن فيلم «العصافير» للمخرجة فوزية محمد والممثل أحمد سيف عن دوريه في كل من «دراكولا» و«فتيان التواصل».

ووجه عامر سالمين المري شكره للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الاهتمام اللامحدود بالفن الراقي الذي يشكل دعماً كبيراً لكل البرامج والفعاليات والمهرجانات السينمائية الطموحة.

وقال هاني الشيباني: «حرصت لجان التحكيم على بذل جهود كبيرة في مسابقة المهرجان من خلال اختيار الأفلام الفائزة بمنتهى الدقة وبعيداً كل البعد عن العواطف. إضافة إلى إعطاء كل فيلم أحقية المشاهدة استناداً للعديد من المعايير لاسيما السينمائية منها».

تألق سينمائي دائم

قال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، في كلمته التي ألقاها في ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العين السينمائي: «أشكر طاقم العمل على هذا المهرجان المتألق من شتى النواحي، لا سيما الرؤى والأهداف والتنظيم ولجان التحكيم.

ومثل هذه المهرجانات من شأنها أن تأخذ بيد الشباب المهتمين بالسينما نحو أفق رحبة من الإبداع من خلال تبادل الخبرات وصقلها. آملاً المزيد من التألق في الدورات القادمة من مهرجان العين السينمائي». وتمنى الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الشفاء العاجل للفنان الإماراتي القدير سلطان النيادي، ودوام الصحة والعافية.