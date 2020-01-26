جمعة عبيد آل علي ثالث فرسان المربع الذهبي في «فزاع لليولة»

المصدر: دبي - البيان

تزيّنت قلعة الميدان أول من أمس بأبهى الألوان، من خلال المزيج المميز بأداء اليولة على مسرح المنافسات والجماهير التي تواجدت من كل الأطياف على المدرجات، لتكتمل اللوحة التراثية في الحلقة الثامنة للنسخة العشرين من بطولة فزاع لليولة والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان.

وكان ضيوفَ الحلقة كلٌ من الفنان حمدان الوهيبي والشاعر حميد بن صروخ الدرعي، فيما جاء التنافس على أشده بين اليويل منصور بن عبيد الوهيبي، واليويل عيسى محماس الأحبابي.

وجاء الترقب على أشده في اللحظات الأخيرة من الحلقة لمعرفة هوية ثالث فرسان المربع الذهبي، حيث جاء الإعلان عن فوز اليويل جمعة عبيد آل علي صاحب رقم التصويت «12»، بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت بمواجهة عبيد سالم النعيمي، علماً أن آل علي حقق العلامة الكاملة في ظهوره في الحلقتين خلال هذه البطولة.

وعبّرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها للمستويات التي قدمها اليويلة المشاركون بما انعكس على قوة الأداء في المنافسة على البطاقات الأربع المؤهلة للمربع الذهبي، وذلك كونه الدور الذي يؤدي إلى المشهد النهائي والاقتراب من تحقيق حلم الفوز بكأس فزاع الذهبي.

رابع الجولات جاءت رابع جولات دور الثمانية وسط منافسة مثيرة من أجل خطف البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة للمربع الذهبي، واستهل اليويل عيسى محماس الأحبابي صاحب رقم التصويت «15» المشاركة بعرض مليء بالثقة وتقديم فاصل من الحركات المميزة في اليولة الأرضية والتحكم بالسلاح، وأوفى الأحبابي بوعده بمحاولتين ناجحتين في عملية «الفر» قرع بهما أجراس «الميدان» وسط حماس وتفاعل كبير من الجماهير، ليكمل أداءه بالمزيد من التميز بعد ذلك بمحاولتين ناجحتين أيضاً وبمجموع 4 مرات وصل بهما خط الليزر ونجح بالسيطرة على السلاح، لينال العلامة الكاملة «50» نقطة.

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ثم صعد على المسرح اليويل منصور بن عبيد الوهيبي من عمان، صاحب رقم التصويت «9»، وهو الذي قدم أداءً متوازناً ترجمه سريعاً بمحاولة فرّ ناجحة قرع من خلالها أجراس الميدان، ليؤكد حضوره بقوة، ثم أكمل اليولة الأرضية بكل مهارة.