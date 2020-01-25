شاهد.. بدء ترميم "شجرة مريم العذراء" بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت أعمال ترميم الشجرة المعروفة باسم "شجرة مريم العذراء" في ضاحية المطرية في العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقًا للعقيدة المسيحية القبطية في مصر، توقفت السيدة مريم العذراء والقديس يوسف في المطرية، والتي كانت قرية صغيرة في رحلتهم عبر مصر، وبحسب الأقوال استراحت السيدة مريم تحت ظل الشجرة المقدسة ثم ظهر ينبوع ماء بالقرب منها لغسل النبي عيسى.

كما أقرت وزارة السياحة والآثار المصرية برحلة السيدة مريم، التي امتدت من سيناء في الشمال إلى أسيوط في الجنوب، وفق "يورونيوز".

وبدأ المسيحيون الأقباط منذ ذلك الوقت بالحج والصلاة مكان الشجرة.

وقد تم بناء كنيسة صغيرة في المكان لاحتواء المصليين. كما تفقد خالد العناني، وزير السياحة المصري ومحمد شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبوع الماضي أعمال الترميم لشجرة السيدة العذراء والمناطق المحيطة بها في ضاحية المطرية في القاهرة.

وتعد شجرة الجميز، وهي أحد أنواع السيكامور، من أكثر الأشجار تواجداً في ريف مصر لتوفير الظلال وتنقية الجو من الأتربة.