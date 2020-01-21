«رأس الخيمة للفنون البصرية» يطلق دورته الثامنة 31 يناير

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ينطلق مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية في دورته الثامنة، خلال الفترة 31 يناير وحتى 31 مارس المقبل، في قرية الجزيرة الحمراء التاريخية التي تعود إلى القرن السابع عشر، لعرض أبرز المواهب المحلية والعالمية، ضمن تجربة مميزة وفريدة، حيث سيكون الدخول مجانياً أمام جميع الزائرين.

وأوضحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة المنظمة للحدث أن المهرجان يركز في دورتها الجديدة على الأصالة والفخر الإماراتي، وكيفية انعكاس الفن على بناء المجتمعات، من خلال إبداع الرسامين والنحاتين والمصممين والمخرجين والمصورين الفوتوغرافيين، والذي يساعد في تجاوز نقاط الاختلاف، مساهماً في خلق تجارب مشتركة لأعمال أكثر من 100 فنان من 33 دولة تحت شعار «مجتمعات متصلة» برعاية «مرجان».

وبالإضافة للمعرض الفني الخارجي، سيقدم مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية برنامجاً موسعاً لورش عمل حول الفن العام، وعروض أفلام سينما فوكس في الحمرا مول، والجولات السياحية المتعددة، حيث ستقام جميع فعاليات المهرجان أيام الجمعة في قرية الحمراء التراثية، بينما ستقام جميع فعاليات المهرجان أيام السبت في متحف رأس الخيمة الوطني.

ويشارك في المهرجان المصممون الإماراتيون عزة القبسي، ومحمد السويدي، ونساء الشحي، من خلال تقديم تجربة الزائر الحصرية، خلال المعرض المفتوح، ويقدم حمد عبدالله صغران مخرج الأفلام الإماراتي الحائز على منحة رأس الخيمة للفنون البصرية، من خلال فيلمه القصير الأبعاد النفسية والوجودية للتقاعد، ويركز كيلي يويان ضيف الشرف المصور الصيني الأميركي في أعماله على تناغم العلاقات الإنسانية مع الطبيعة، عبر وجهات نظر ثقافية مختلفة، وذلك بالإضافة للنحات الكويتي أحمد الحسيني، والفنانين شوق بهزاد وسارة سعود.