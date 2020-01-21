حوارات إماراتية كورية تنسج «تلاقي الثقافات»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس وصبري صقر

انطلقت أمس فعاليات المهرجان الثقافي الإماراتي - الكوري في الدولة حيث شمل فعالية حوارية في المسرح الوطني حضرها معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد.

ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وبارك يانغ وو وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا الجنوبية، وكوون يونغ وو السفير الكوري لدى دولة الإمارات.

كما نظمت في الإطار زيارة للوزير الضيف والوفد المرافق إلى جامعة زايد وذلك ضمن إطار المهرجان الذي نظمه النادي الكوري بالجامعة.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد -في كلمتها- أن عام الحوار الثقافي الإماراتي - الكوري 2020 سيكون له أثر كبير في توسيع آفاق التعاون وتطوير البرامج والمبادرات الثقافية في البلدين.

مضيفة إننا نتطلع من خلاله إلى إثراء شعبنا، وكذلك تقديم العادات الخاصة بنا إلى الشعب الكوري.

وقالت: «على رغم المسافة الجغرافية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، فقد نجحت القيم والمبادئ المشتركة التي توحدنا في تقريب كوريا وشعبها إلينا أكثر من أي وقت مضى».

وقالت معاليها في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن المهرجان الثقافي الإماراتي - الكوري بجامعة زايد يتم تنظيمه سنوياً منذ 10 سنوات، موضحة أن النادي الكوري في الجامعة يضم 125 طالبة، ويمثل جسرا للثقافة الكورية إلى مجتمعنا.



وأضافت إن المهرجان ينطلق بالتزامن مع الحوار الثقافي الإماراتي - الكوري 2020. وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا الجنوبية: «قمنا بالخطوة الأولى في اتجاه تطوير التعاون الثقافي بين بلدينا ووضعنا الأساس للتطبيق الناجح للحوار الثقافي 2020».

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ويتزامن إطلاق برنامج الحوار الثقافي مع انعقاد فعاليات «مهرجان كوريا»، مع فعاليات تقام في كوريا في إطار المشاركة الإماراتية في الدورة الـ 26 لمعرض سيئول للكتاب، ومهرجان الفيلم العربي في سيئول، والأسبوع الثقافي الإماراتي، وأسبوع الشارقة في سيئول.