«ذاكرة الوطن» بمهرجان الشيخ زايد محطات من تاريخ الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أبدى الأرشيف الوطني اهتماماً كبيراً بالمسكوكات المعدنية والطوابع القديمة التذكارية؛ فخصص لها حيزاً كبيراً في منصته «ذاكرة الوطن» التي يشارك بها في مهرجان الشيخ زايد، وذلك انطلاقاً من الأهمية التاريخية التي تمتاز بها.

وأبرز المسكوكات التي عرضت في منصة «ذاكرة الوطن» صدرت عن الجهات المعنية في الدولة لتوثق لمناسبات مهمة، أو أهديت لجهات رسمية في الدولة، أو أهديت إلى جهات داخلية أو خارجية.

في مقدمة المسكوكات التي تنتشر في صناديق زجاجية في منصة «ذاكرة الوطن» يشاهد الزائر المسكوكة الخاصة بالأرشيف الوطني، التي صدرت بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيسه بتوجيهات من القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليحفظ ذاكرة الإمارات للأجيال.

وإلى جانب هذه المسكوكة توجد عشرات القطع من العملات القديمة، والمسكوكات التذكارية، مثل: مسكوكة غرفة صناعة رأس الخيمة، كأس آسيا 2019، متحف العين الوطني، لأجل أطفال العالم، ومسكوكات تذكارية من فئة الـ100 درهم، والـ50 درهماً، إلى جانب بعض العملات المتداولة قديماً، والمسكوكات التي صدرت في مناسبات وطنية، وبعض الشعارات المعدنية الرسمية.

وإلى جانب المسكوكات المعدنية تعرض منصة «ذاكرة الوطن» الطوابع الخاصة بالأرشيف الوطني، وهي ثلاثة طوابع صدرت في الذكرى الأربعين لتأسيس الأرشيف الوطني، إذ يحمل الطابع الرئيسي خمس صور للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهما الله، ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويحمل الطابع الثاني صورة تاريخية توثق رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أول مرة، والطابع الثالث يحمل صورة لمقر الأرشيف الوطني في أبوظبي.