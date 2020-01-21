فيلم كوري جنوبي يفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

حقق الفيلم الكوري الجنوبي «طفيل» (ذا باراسايت)، مفاجأة بفوزه بالجائزة الكبرى لنقابة ممثلي الشاشة بالولايات المتحدة، أول من أمس، واقتنص خواكين فينيكس ورينيه زيلويجر لقبي أفضل ممثل وممثلة ليعززا فرصهما في الفوز بالأوسكار الشهر المقبل.

وأصبح «باراسايت» الذي يتناول فجوة الثروة في كوريا الجنوبية، أول فيلم بلغة أجنبية يفوز بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ جوائز نقابة ممثلي الشاشة الذي يمتد إلى 26 عاماً. ورغم طاقمه غير المعروف، فقد تفوق الفيلم على أعمال أمريكية، ومنها «الأيرلندي» و«ذات مرة في هوليوود» اللذان اعتمدا على نجوم بارزة.