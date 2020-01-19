سلطان الكتبي إلى المربع الذهبي في «فزاع لليولة»

المصدر: دبي - البيان

امتلأت قلعة الميدان، أول من أمس، بالمشاهدين والمشجعين الذين جاؤوا من كافة إمارات الدولة لمتابعة الجولات الحماسية ومجريات الحلقة السابعة للنسخة العشرين من بطولة فزاع لليولة والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان.

واستضافت الحلقة كلاً من الفنان الوسمي والشاعر عبد الله محمد سالم الدرعي، اللذين أوقدا حماسة الجماهير خلال الحلقة التي شهدت منافسة نارية بين اليويل عبيد النعيمي واليويل جمعة آل علي، لتترك الجمهور في ترقب حتى الأسبوع المقبل لمعرفة نتيجة المتأهل الثالث في دور الثمانية.

ووسط هتافات الجماهير أعلن المقدم عبد الرزاق المحمدي خلال الحلقة عن ثاني فرسان المربع الذهبي لهذا الموسم، وهو اليويل سلطان الكتبي، بعد أن تقدم على خصمه بأعلى نسبة من التصويت.

ثالث الجولات

جاءت ثالث جولات المرحلة الثانية مع اليويل جمعة عبيد آل علي، وهو الفارس الذي حصد كأس بطولة فزاع للناشئين، ليستعرض دورانه الأرضي بأبهى حلة ويتمكن من السلاح بالفر ولم يدخر جهداً في فر السلاح خمس مرات أصاب فيها خط الليزر.

وأشادت لجنة التحكيم بيولته ومهاراته. واستعرض المتسابق الثاني اليويل عبيد سالم النعيمي، يولة هادئة في البداية، حتى زاد اليويل من وتيرة الحماسة ليبدأ عمليات الفر التي أسفرت عن قرع جرس الليزر أربع مرات من أصل5. علقت لجنة التحكيم على يولته الطيبة ونصحته بتوزيع المهارات.